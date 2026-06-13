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Marius verfolgt Urteilsspruch vom Gefängnis aus

Royals
13.06.2026 10:22
Marius Borg Høiby wird bei der Urteilsverkündung am Montag nicht persönlich im Gerichtssaal ...
Marius Borg Høiby wird bei der Urteilsverkündung am Montag nicht persönlich im Gerichtssaal erscheinen. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wird den Urteilsspruch per Video-Link vom Gefängnis aus mitverfolgen.(Bild: APA-Images / NTB / Lise Åserud)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, kommt zu seiner Urteilsverkündung am Montag nicht ins Gericht. 

Wie das Osloer Bezirksgericht der Nachrichtenagentur NTB mitteilte, werde der 29-Jährige den Urteilsspruch „aufgrund von dokumentierten gesundheitlichen Ursachen“ über einen Video-Link vom Gefängnis aus mitverfolgen. 

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Das bestätigte auch seine Anwältin Ellen Holager Andenæs, ohne jedoch näher auf die Gesundheit ihres Klienten einzugehen. Das Urteil im Mammutprozess gegen Høiby ist für Montagmorgen angekündigt.

Der älteste Sohn der Kronprinzessin aus einer früheren Beziehung ist in 40 Punkten angeklagt. Unter anderem soll er vier Frauen nach norwegischem Recht vergewaltigt haben, während diese schliefen. Die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre und sieben Monate Haft.

Am Montag wird das Urteil im Mammut-Prozess gegen Marius Borg Høiby gefällt. Dem 29-Jährigen ...
Am Montag wird das Urteil im Mammut-Prozess gegen Marius Borg Høiby gefällt. Dem 29-Jährigen drohen bis zu sieben Jahre und sieben Monate Gefängnis.(Bild: Viennareport)

Antrag auf Freilassung aus U-Haft abgelehnt
Jüngst hatte Høiby die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt, um bei seiner lebensbedrohlich kranken Mutter sein zu können.

Ein Berufungsgericht wies dies ab und begründete, dass „weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass Høiby im Falle seiner Freilassung neue Straftaten begehen werde“, berichtete der norwegische Rundfunk.

Zuletzt hatte Marius eine Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt, um bei seiner Mutter ...
Zuletzt hatte Marius eine Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt, um bei seiner Mutter Mette-Marit sein zu können. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)

Dabei bezogen sich die Richter vor allem auf ein Kontaktverbot gegenüber einer Ex-Freundin, gegen das der 29-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach verstoßen hatte.

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Warteliste für Lungentransplantation
Høibys Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Zuletzt hat sich ihr Zustand deutlich verschlechtert. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen ist.

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