Marius verfolgt Urteilsspruch vom Gefängnis aus

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, kommt zu seiner Urteilsverkündung am Montag nicht ins Gericht.

Wie das Osloer Bezirksgericht der Nachrichtenagentur NTB mitteilte, werde der 29-Jährige den Urteilsspruch „aufgrund von dokumentierten gesundheitlichen Ursachen“ über einen Video-Link vom Gefängnis aus mitverfolgen.