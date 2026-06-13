Heftiger Gegenwind für Nagelsmann vor WM-Auftakt

Deutliche Worte von Thomas Helmer! Deutschlands Europameister Thomas Helmer kritisiert Bundestrainer Julian Nagelsmann für mehrere Entscheidungen und die öffentliche Kommunikation.
Zwar halte er große Stücke auf den Coach, sagte der 61-Jährige im „t-online“-Podcast „Tagesanbruch“. Zugleich sieht Helmer jedoch Fehlentwicklungen im Umgang mit Personalfragen rund um die Nationalmannschaft.
„Ich schätze Julian, ich glaube, er ist wirklich ein hervorragender Fachmann“, sagte Helmer vor dem WM-Auftakt der deutschen Mannschaft am Sonntag gegen Curacao. Nagelsmann habe nach Helmers Ansicht zuletzt aber einige Schritte gemacht, „die einfach nicht gut waren“.
Kritik äußerte der Europameister von 1996 an der Kommunikation rund um die Rückkehr von Torhüter Manuel Neuer. „Grundsätzlich ist es natürlich eine kluge Entscheidung, wenn Manuel Neuer fit ist und gesund ist“, sagte Helmer. Den Zeitpunkt der Bekanntgabe bezeichnete er jedoch als „mehr als unglücklich“.
Mitgefühl für Baumann
Mitgefühl zeigte der Ex-Profi für Oliver Baumann, der nach seiner zwischenzeitlichen Rolle als Nummer eins wieder hinter Neuer zurücktreten musste. „Oliver Baumann möchte keiner von uns sein in den letzten Wochen und Tagen“, sagte Helmer.
Aufregung auch um Undav-Aussagen
Zudem gefiel Helmer Nagelsmanns Umgang mit Deniz Undav nicht. Die öffentliche Debatte findet er „nach wie vor nicht in Ordnung“, sagte er. Das Vorgehen sei „ein bisschen respektlos gegenüber dem Spieler“.
Nagelsmann hatte Undav Ende März nach dem Testspiel gegen Ghana zunächst die Qualität für die Startelf abgesprochen und diese Aussagen später öffentlich bereut.
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