Heftiger Gegenwind für Nagelsmann vor WM-Auftakt

Kritik äußerte der Europameister von 1996 an der Kommunikation rund um die Rückkehr von Torhüter Manuel Neuer. „Grundsätzlich ist es natürlich eine kluge Entscheidung, wenn Manuel Neuer fit ist und gesund ist“, sagte Helmer. Den Zeitpunkt der Bekanntgabe bezeichnete er jedoch als „mehr als unglücklich“.