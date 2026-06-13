Lamas als Helfer: Damit die Almen nicht zuwachsen

Durch rückläufige Auftriebszahlen und die Klimaerwärmung wachsen Almen nach und nach zu. Um die wichtigen Flächen freizuhalten, muss meist körperliche Arbeit angewendet werden. Doch auf der Litzlhofalm in Kärnten übernehmen Lamas das „Schwenden“ und greifen damit Almbesitzern tatkräftig unter die Arme.