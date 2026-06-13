Lamas als Helfer: Damit die Almen nicht zuwachsen

Durch rückläufige Auftriebszahlen und die Klimaerwärmung wachsen Almen nach und nach zu. Um die wichtigen Flächen freizuhalten, muss meist körperliche Arbeit angewendet werden. Doch auf der Litzlhofalm in Kärnten übernehmen Lamas das „Schwenden“ und greifen damit Almbesitzern tatkräftig unter die Arme.
„Vor gut sieben Jahren sind wir von einem Rosentaler Bauern gefragt worden, ob wir auch seine Lamas auf die Alm treiben können“, erinnert sich Josef Obweger, der Obmann der Almwirtschaft, an die damals ungewöhnliche Anfrage.
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