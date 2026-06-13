Preis-Check: Wo eine Kugel noch 1,80 Euro kostet

Was darf's für Sie sein? Joghurt-Heidelbeere, Stracciatella oder doch Zitrone? Stanitzel oder Becher? Die Eissaison ist eröffnet – und jetzt am Wochenende sind die Gastgärten gut gefüllt. Doch statt zwei Kugeln darf es oft nur noch eine Mischkugel sein. Wenn Wocheneinkauf, Tank und Miete schon kaum zu stemmen sind, lässt sich beim Eisgenuss noch am leichtesten sparen.