Komplett unterschätzt – USA überragend zum Auftakt

Mit Kanada und den USA haben nun alle drei Gastgeber ihr Auftaktspiel bei der WM 2026 absolviert. Besonders die USA setzten dabei ein Ausrufezeichen und feierten einen überzeugenden 4:1-Erfolg gegen Paraguay. Marco Cornelius und Tom Steiger analysieren im „Krone“-WM-Studio den zweiten Turniertag. Das WM-Studio gibt es täglich um 8:30 Uhr auf krone.tv.
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