Nach Depression träumt Ricci von neuem Höhenflug

Organisator Armin Margreiter hofft bei der Golden-Roof-Challenge auf eine Jahres-Weltbestleistung. Riccardo Zoidl hat den wohl wichtigsten Erfolg abseits der Leichtathletik gefeiert. Nach einer Depression ist Tirols Stabhochsprung-Ass für das Innsbrucker Meeting wieder fit.
Nach einem starken Saisonstart traut Trainer-Papa Thomas Neuhauser seinem Schützling am Samstag bei der Golden-Roof-Challenge in Innsbruck bei einem optimalen Wettkampf 5,60 Meter zu. Für Tirols Stabhochsprung-Ass Riccardo Klotz wäre das die beste Leistung seit drei Jahren.
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