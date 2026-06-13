E-Mobilität: Alles auf Lithium! Doch ist das gut?

Die E-Mobilität ist auf dem Vormarsch, der Lithium-Akku scheint außer Konkurrenz zu sein. „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr sieht darin allerdings auch Risiken.
Elektroantrieb heißt Lithiumionenakku. Der ist natürlich noch nicht ideal. Hier öffnet sich die wunderbare Welt der Elektrochemie. Bei dem Thema schlägt nach meiner Erfahrung allerdings das verbreitete Desinteresse an Chemie sozusagen in negatives Interesse um, sprich: in Abscheu. Man will davon nichts hören. Was man will, ist ein Akku von der Größe einer Schuhschachtel und dem Gewicht einer Einkaufstasche, mit dem man nach Sizilien und zurück fahren kann. Und aufgeladen werden soll er – wir wollen mal nicht so sein – in einer Viertelstunde.
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