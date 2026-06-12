Nach SpaceX-Börsenstart droht schon „Bruchlandung“

Vorsicht vor Abzocke

Österreichische Anlegerinnen und Anleger müssen beim Aktienkauf außerdem mit höheren Gebühren rechnen. In Österreich ist das Börsenprospekt nämlich nicht zugelassen. Käuferinnen und Käufer müssen daher auf Drittstaaten und deren Broker ausweichen, wenn sie Aktien von SpaceX kaufen wollen. In der Regel verrechnen diese allerdings entsprechende Zuschläge zum Emissionspreis, womit „Abzocke“ nicht auszuschließen sei, hieß es weiter.