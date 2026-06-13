Etappensieg für kranke und supersmarte Sophie

Die 13-jährige Sophie aus Niederösterreich, die seit einer Covid-Infektion gesundheitlich schwer angeschlagen ist, hat ihre Jahresprüfung in Physik mit einem „Sehr gut“ abgelegt. Und auch die Prüfungen in den Hauptgegenständen darf sie demnächst von zu Hause aus ablegen.
Für Sophie aus Sollenau, Bezirk Wiener Neustadt, ist jeder Tag ein Kampf. Seit einer Covid-Infektion leidet sie an der seltenen Erkrankung ME – Myalgische Enzephalomyelitis – und ist seit fünf Jahren ans Bett gefesselt. Licht, Geräusche und selbst kleinste Anstrengungen können ihren Zustand massiv verschlechtern. Doch eines hat das Mädchen nie verloren: den Wunsch zu lernen.
Genau dieser Wunsch wurde zuletzt auf eine harte Probe gestellt. Nach vier Jahren Heimunterricht – sie besucht die 3. Klasse der Neuen Mittelschule – sollte Sophie plötzlich Prüfungen und Schularbeiten in der Schule absolvieren – für das schwer kranke Kind ein Ding der Unmöglichkeit, da sie weder Haus noch Bett verlassen kann.
Für Mutter Sabine Messner brach eine Welt zusammen. „Die Schule ist Sophies Lebensinhalt“, sagt sie. Freunde, Hobbys oder gemeinsame Aktivitäten gibt es für das tapfere Mädchen nämlich derzeit gar nicht.
Grelles Computerlicht ist großes Risiko für Sophie
Dank des Einsatzes von Volksanwalt Christoph Luisser konnte nun zumindest ein Teilerfolg erreicht werden: Sämtliche Prüfungen dürfen von Sophie digital zu Hause abgelegt werden. Die Ironie daran: „Sophie ist vom Fach ,Digitale Grundbildung‘ befreit, weil sie die Bildschirmarbeit zu sehr anstrengt“, so die besorgte Mutter.
Einem schwer kranken Kind wird hier von der NÖ Bildungsverwaltung der einzige Halt im Leben genommen. Das geht so nicht.
Volksanwalt Christoph Luisser
Bild: ZVG Privat
Mit Sonnenbrille zu Bestnote in Physik
Doch dass Sophie ein besonders schlaues Mädchen ist und nie aufgibt, hat sie dann doch am Mittwoch bewiesen. Denn die Physikprüfung über den gesamten Jahresstoff meisterte sie mit einem „Sehr gut“. „Mit Sonnenbrille und in ihrem vollkommen abgedunkelten Zimmer“, so die Mutter stolz.
Sophie geht es nicht gut. Die ganze Situation sowie die Tatsache, dass ihr Tun keinen Wert hat, setzt ihr zu und lässt auch keine körperliche Regeneration zu.
Sabine Messner, Mutter
Doch die Freude darüber wird weiterhin von Sorge überschattet. Weitere digitale Prüfungen stehen an, obwohl jede einzelne für Sophie ein gesundheitliches Risiko darstellt. „Ihre gesundheitlichen Probleme treten oft zeitverzögert auf“, so die besorgte Mutter. Die Gefahr dabei sei groß, dass Sophie nächste Woche vielleicht gar nicht mehr essen oder sprechen kann.
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