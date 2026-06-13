Etappensieg für kranke und supersmarte Sophie

Mit Sonnenbrille zu Bestnote in Physik

Doch dass Sophie ein besonders schlaues Mädchen ist und nie aufgibt, hat sie dann doch am Mittwoch bewiesen. Denn die Physikprüfung über den gesamten Jahresstoff meisterte sie mit einem „Sehr gut“. „Mit Sonnenbrille und in ihrem vollkommen abgedunkelten Zimmer“, so die Mutter stolz.