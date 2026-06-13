„Rassisten“  versus Islamisten?

Gewaltsame Ausschreitungen und tätliche Übergriffe gegen Muslime gibt es in Österreich selbst nach islamistisch motivierten Mordanschlägen und Messerattacken, wie wir sie indessen in Regelmäßigkeit erleben müssen, nicht! Die zitierte „Dokumentationsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus“ – ist das womöglich auch eine von österreichischem Steuergeld finanzierte NGO? Sollte sie also vielleicht eher die Übergriffe muslimischer Migranten auf einheimische Österreicher dokumentieren?