Feuerwehreinsatz erhitzte Gemüter von Anrainern

Eine Person stürzt in der Wohnung, liegt auf dem Boden und kann nicht mehr selbstständig aufstehen – so geschehen am Wochenende in Ebensee in Oberösterreich. Die örtliche Feuerwehr wird zur Türöffnung alarmiert und verschafft sich über ein Fenster Zutritt zum Patienten, um den Rettungskräften zu öffnen. Soweit der Einsatzhergang am Samstag in der Salinen-Stadt – abseits davon kam es aber zu Problemen mit Anrainern.