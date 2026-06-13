Feuerwehreinsatz erhitzte Gemüter von Anrainern

Da eine Person in einer Wohnung gestürzt war und nicht mehr aufstehen konnte, wurde die Feuerwehr zur Türöffnung alarmiert. Der Einsatzort konnte nur über eine schmale Zufahrtsstraße erreicht werden, die kurzzeitig nicht passierbar war. Nicht alle Anrainer hatten Verständnis für den Feuerwehreinsatz.
Eine Person stürzt in der Wohnung, liegt auf dem Boden und kann nicht mehr selbstständig aufstehen – so geschehen am Wochenende in Ebensee in Oberösterreich. Die örtliche Feuerwehr wird zur Türöffnung alarmiert und verschafft sich über ein Fenster Zutritt zum Patienten, um den Rettungskräften zu öffnen. Soweit der Einsatzhergang am Samstag in der Salinen-Stadt – abseits davon kam es aber zu Problemen mit Anrainern.
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