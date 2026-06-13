Baum-Posse in Vorchdorf: Gehsteig ist zugepflanzt

Eigentlich sollte es eine erfreuliche Nachricht sein. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail. In der Wickstraße in Vorchdorf wurden auf öffentlichem Grund Bäume gesetzt. Genau dort ist aber laut Gemeinderatsbeschluss ein Gehsteig vorgesehen. Was Albert Sprung (Liste Vorchdorf) dazu ermutigt hat, gegen seine Kollegen zu sticheln: „Die Bäume stehen mitten im geplanten Gehbereich – das gleicht einem Hindernisparcours.“ Sprung wettert nun gegen das Vorgehen, fragt: „Wer entscheidet so etwas – und vor allem ohne Abstimmung?“ Denn laut ihm wurden weder Ausschüsse noch Gemeindevorstand oder Gemeinderat eingebunden.