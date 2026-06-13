Baum-Posse in Vorchdorf: Gehsteig ist zugepflanzt

In Vorchdorf (OÖ) tut man etwas für die Natur! Genau das sorgt für Kopfschütteln. „Der Gehsteig als Hindernisparcours“, wettert Albert Sprung (Liste Vorchdorf) und kritisiert Vizebürgermeister Matthias Traunbauer (ÖVP), dessen Firma angeblich zum Zug gekommen sei.
Eigentlich sollte es eine erfreuliche Nachricht sein. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail. In der Wickstraße in Vorchdorf wurden auf öffentlichem Grund Bäume gesetzt. Genau dort ist aber laut Gemeinderatsbeschluss ein Gehsteig vorgesehen. Was Albert Sprung (Liste Vorchdorf) dazu ermutigt hat, gegen seine Kollegen zu sticheln: „Die Bäume stehen mitten im geplanten Gehbereich – das gleicht einem Hindernisparcours.“ Sprung wettert nun gegen das Vorgehen, fragt: „Wer entscheidet so etwas – und vor allem ohne Abstimmung?“ Denn laut ihm wurden weder Ausschüsse noch Gemeindevorstand oder Gemeinderat eingebunden.
Kritik richtet sich gegen den Vizebürgermeister
Richtig brisant werde die Angelegenheit, weil es sich Sprung zufolge um einen möglichen Interessenkonflikt handle. „Wenn ein Vizebürgermeister Matthias Traunbauer in politischer Funktion mit Gemeinde- und INKOBA-Angelegenheiten befasst ist und gleichzeitig seine eigene Firma bei der Umsetzung solcher Maßnahmen zum Zug kommt, schrillen bei einem halbwegs sensiblen Demokraten die Alarmglocken.“
Viele Fragen bleiben offen
Vize Traunbauer meldete sich auf Anfrage der „Krone“ nicht zurück, Bürgermeister Johann Mitterlehner (ebenfalls ÖVP) blieb in seiner Antwort eher wortkarg, sagt: „Ich muss das erst abklären.“ Viele Fragen bleiben also offen: Wer hat die Bepflanzung beschlossen, zu welchem Preis und warum wusste niemand davon? Oder wie es Sprung zuspitzt: „Wer pflanzt hier eigentlich wen?“
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