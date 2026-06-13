Promi-Anwältin prüft Anzeige gegen Außenministerin

Der Konflikt zwischen dem Influencer und Internet-Aktivisten „VeniCraft“ und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger geht in die nächste Runde. Wie die „Krone“ berichtet hatte, wurde der Wiener aufgrund seiner wiederholten und teils scharf formulierten Kritik an Israels Vorgehen im Gaza- und Iran-Krieg sowie seiner Angriffe auf die Ministerin an die Sicherheitsbehörden gemeldet.