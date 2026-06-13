Gössl-Trachten versteigert erneut seine Ware

Am 26. Juni erfolgen daher die Zuschläge für die nächste Charge an Gössl-Ware auf der Auktionsplattform. Erste Gebote wurden bereits abgegeben, wie sich aus der Übersicht auf der Webseite entnehmen lässt. Die Ware wird dieses Mal sogar innerhalb der EU versandt. Käufer müssen also keine Reisewege zur Abholung auf sich nehmen.