Gössl-Trachten versteigert erneut seine Ware

Knapp 3500 Kleidungsstücke der Luxus-Trachtenmarke Gössl sind derzeit wieder auf der Auktionsplattform Aurena zu finden. Ein ähnliches Bild bot sich bereits vergangenes Jahr – damals kamen im Rahmen der Insolvenz des Trachtenherstellers über 20.000 Stückeunter den Hammer. Darunter allerlei Modestücke wie Lederhosen, Dirndl und Trachtensakkos.
Fast zehn Millionen Euro Schulden hatte das Salzburger Traditionsunternehmen zum damaligen Zeitpunkt insgesamt. Die Gläubiger, denen die Unternehmen von Maximilian Gössl Geld schuldeten, nahmen die Sanierungspläne jedoch an, die „Krone“ berichtete mehrfach darüber. Der Fortbestand der Modefirma konnte somit erst einmal gesichert werden.
„Zusätzlicher Vertriebsweg“
Gelernt dürfte Gössl daraus aber einiges haben. Unter anderem, dass sich mit Versteigerungen alter Lagerware viel Geld reinholen lässt. „Nachdem die Auktionen in der Vergangenheit erfolgreich verlaufen sind, haben wir neben unserem Onlineoutlet und unserem Outlet in Bergheim die Aurena als zusätzlichen Vertriebsweg für Altware auserkoren“, heißt es seitens des Trachtenherstellers.
Am 26. Juni erfolgen daher die Zuschläge für die nächste Charge an Gössl-Ware auf der Auktionsplattform. Erste Gebote wurden bereits abgegeben, wie sich aus der Übersicht auf der Webseite entnehmen lässt. Die Ware wird dieses Mal sogar innerhalb der EU versandt. Käufer müssen also keine Reisewege zur Abholung auf sich nehmen.
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