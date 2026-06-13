Eis- und Kuchen-Erfolg in dritter Generation

Die Innsbrucker Konditorei Peintner betreibt seit 30 Jahren auch Eisdielen. Pünktlich zum Jubiläum geht das Erbe von Großeltern und Eltern nun in die Hand der dritten Generation über. Die weiß, was es zu bewahren gilt und wie Neues gelingen kann.
„Das ist nicht unbedingt ein Eiswetter“, blickt Lucas Peintner gen Himmel, als er am Freitag zum Jubiläumsfest begrüßt. Doch wenn dieser Tage in Innsbruck 30 Jahre Peintner Eisdielen gefeiert wird, tut das bisschen Schlechtwetter der Stimmung keinen Abbruch. Bunte Luftballons schmücken die Filiale in Pradl, die 1996 die erste Eisdiele des Familienunternehmens wurde.
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