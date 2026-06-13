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„Das einzige Ziel ist es, diese WM zu gewinnen!“

Fußball International
13.06.2026 08:00
Brasiliens Carlo Ancelotti.
Brasiliens Carlo Ancelotti.(Bild: AFP/NELSON ALMEIDA)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Nicht nur große Spieler, sondern auch große Trainer stehen bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Rampenlicht. Carlo Ancelotti feiert seine Premiere mit Brasilien und machte schon vorab eine klare Ansage. Andere Top-Coaches zeigen sich indes etwas defensiver.

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Die Spieler sind natürlich die wichtigsten Protagonisten bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Einzelleistungen wie jene von Lionel Messi bei der WM 2022, Diego Maradona 1986 oder Pele 1970 gingen in die Geschichte ein, sind vielen Fußball-Fans bekannt. Aber für ein erfolgreiches Turnier braucht es nicht nur Top-Auftritte von Superstars oder eine funktionierende Mannschaft wie es beispielsweise die Deutschen 1954 oder die Italiener 2006 bei ihren Siegen waren, sondern auch einen starken Trainer. 

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