„Das einzige Ziel ist es, diese WM zu gewinnen!“

Die Spieler sind natürlich die wichtigsten Protagonisten bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Einzelleistungen wie jene von Lionel Messi bei der WM 2022, Diego Maradona 1986 oder Pele 1970 gingen in die Geschichte ein, sind vielen Fußball-Fans bekannt. Aber für ein erfolgreiches Turnier braucht es nicht nur Top-Auftritte von Superstars oder eine funktionierende Mannschaft wie es beispielsweise die Deutschen 1954 oder die Italiener 2006 bei ihren Siegen waren, sondern auch einen starken Trainer.