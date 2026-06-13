Welche ORF-Stiftungsräte vom Kanzlerkurs abrückten

Wie sich die restlichen Stimmen verteilten

Larcher konnte am Ende insgesamt sechs Stiftungsräte überzeugen – neben die eben genannten gaben auch der Freiheitliche Urtz und der Unabhängige Sittinger ihm ihre Stimmen. Breitenecker wurde von vier Stiftungsräten (Boesch, Ginthör, Zach und eben Aschauer) gewählt, drei davon sitzen auf einem NEOS-Ticket. Drei wählten Lisa Totzauer (die grüne Aichberger und die zwei Unabhängigen Dobusch und Jankovics) und eine Stimme ging an Kathrin Zierhut-Kunz, nämlich die von FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler. Das stundenlange Schauspiel hat aber auch Koalitionsverstimmungen und weitere heftige Kritik zur Folge.