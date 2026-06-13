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Wie geht es weiter?

Welche ORF-Stiftungsräte vom Kanzlerkurs abrückten

Innenpolitik
13.06.2026 11:00
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Clemens Pig ist neuer ORF-Generaldirektor. Zwar erhielt der Wunschkandidat von ÖVP und SPÖ die erwartete Mehrheit, doch dem SPÖ- und ÖVP-„Freundeskreis“ werden insgesamt 24 Stiftungsräte zugeordnet. Wer hat Pig nicht gewählt und wie geht es nun für den neuen Chef am Küniglberg weiter?

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„Ein neuer Morgen für den ORF bricht an“, wählte der neue Generaldirektor am Küniglberg, Clemens Pig, pathetische erste Worte, nachdem 21 von 35 Stiftungsräten dem Kanzlerwunsch nachgekommen und Pig ihre Stimme gegeben hatten. Doch nicht alle, die dem ÖVP-„Freundeskreis“ zugerechnet werden, haben auch Pig gewählt. Während die Roten geschlossen am vorab ausgepackelten Plan festgehalten haben, wählten vier Schwarze (Hofer, Miernicki, Strondl und Wilfinger) Johannes Larcher und ÖVP-Stiftungsrat Ewald Aschauer stimmte für Breitenecker. Um den Anschein zu wahren?

In diesem Raum haben die Stiftungsräte in den Nachtstunden auf Freitag entschieden, wer den ORF ...
In diesem Raum haben die Stiftungsräte in den Nachtstunden auf Freitag entschieden, wer den ORF künftig leiten soll.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Immerhin geht es um einen der mächtigsten Medienjobs des Landes, der mit 380.000 Euro Bruttogehalt samt allfälliger Prämien gut dotiert ist. Gedeckelt ist das Gehalt auf das 30-fache der durchschnittlichen ASVG-Mindestbeitragsgrundlage.

Bei einem 93-Millionen-Euro-schweren Sparpaket pro Jahr, das die Regierung dem Öffentlich-Rechtlichen nun aber übergehängt hat, könnte Pig sein und das Gehalt der künftigen Landesdirektoren natürlich kürzen. Wie die „Krone“ vernahm, wäre das aber so oder so weniger als in seinem alten Job als CEO der APA.

380.000 Euro bekommt der Generaldirektor des ORF brutto im Jahr – dazu würden noch allfällige ...
380.000 Euro bekommt der Generaldirektor des ORF brutto im Jahr – dazu würden noch allfällige Prämien obendrauf kommen.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Wie sich die restlichen Stimmen verteilten
Larcher konnte am Ende insgesamt sechs Stiftungsräte überzeugen – neben die eben genannten gaben auch der Freiheitliche Urtz und der Unabhängige Sittinger ihm ihre Stimmen. Breitenecker wurde von vier Stiftungsräten (Boesch, Ginthör, Zach und eben Aschauer) gewählt, drei davon sitzen auf einem NEOS-Ticket. Drei wählten Lisa Totzauer (die grüne Aichberger und die zwei Unabhängigen Dobusch und Jankovics) und eine Stimme ging an Kathrin Zierhut-Kunz, nämlich die von FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler. Das stundenlange Schauspiel hat aber auch Koalitionsverstimmungen und weitere heftige Kritik zur Folge.

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Wie geht es nun weiter?
Kein leichter Start für den ehemaligen APA-Chef, der nun vier Direktorenjobs nach seinen Vorstellungen ausschreiben lassen wird. Über das Wochenende werden die Ausschreibungen ausgearbeitet, am Montag dürfte dann der Startschuss für alle Bewerber fallen. Pig betonte ja, dass er lediglich auf eine Ausgewogenheit der Geschlechter Wert legen wird.

Am 21. Juli soll er dem Aufsichtsgremium dann seine Wunschkandidaten dafür und für die Landesdirektionen vorschlagen. Offiziell muss der Stiftungsrat zustimmen. Fraglich ist dann nur noch, wie es mit der rechtlichen Anfechtung der Wahl weitergehen wird, die FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler bereits vor Sitzungsbeginn am Donnerstag angekündigt hatte.

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