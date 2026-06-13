Blau-gelber Satellit hebt ins Weltall ab

Raumfahrtindustrie als Jobmotor

Dass die Raumfahrtindustrie ein echter Jobmotor sein kann, zeigt die Partnerfirma Enpulsion: Das Unternehmen wuchs innerhalb von zehn Jahren von einem Ein-Mann-Betrieb auf 70 Mitarbeiter. Der Start des Satelliten ist für den Spätsommer 2026 geplant. Vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya aus soll er mit einer europäischen Trägerrakete ins All gebracht werden.