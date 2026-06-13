Blau-gelber Satellit hebt ins Weltall ab

Ab in die unendlichen Weiten des Weltraums: Der erste vollständig in Österreich entwickelte Satellit steht kurz vor dem Start. Die „Mission-Control“, also die organisatorische und technische Kommandozentrale, liegt dabei in Niederösterreich.
Ein Satellit „Made in Austria“ soll im Herbst 2026 erstmals ins All starten. Mit der Mission „AT-Astra“ präsentierte das Unternehmen R-Space am Flughafen Schwechat den ersten vollständig in Österreich entwickelten und gebauten Satelliten.
Das Objekt in Größe einer Schuhschachtel soll Unternehmen ermöglichen, neue Technologien unter realen Bedingungen im Weltraum zu testen. Die Mission fungiert dabei als eine Art fliegendes Labor, in dem mehrere Experimente gleichzeitig durchgeführt werden können.
Antriebe, Solarmodule, Weltraumschrott
Getestet werden unter anderem neuartige Antriebe, Solarmodule sowie Systeme zur Erkennung von Weltraumschrott. „Unser Ziel war es von Anfang an, den Zugang zum Weltraum schneller, wirtschaftlicher und technologisch unabhängiger zu gestalten“, erklärte R-Space-Gründer Carsten Scharlemann. Künftig sollen Firmen ihre Experimente für rund 500.000 Euro ins All bringen können – inklusive Satellit, Raketenstart und Betreuung im Orbit.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte: „Satelliten gewinnen nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich und strategisch für Österreich und Europa an Bedeutung.“ Ziel sei es, wichtige Schlüsseltechnologien im eigenen Land zu halten und unabhängiger von den USA oder Asien zu werden.
Raumfahrtindustrie als Jobmotor
Dass die Raumfahrtindustrie ein echter Jobmotor sein kann, zeigt die Partnerfirma Enpulsion: Das Unternehmen wuchs innerhalb von zehn Jahren von einem Ein-Mann-Betrieb auf 70 Mitarbeiter. Der Start des Satelliten ist für den Spätsommer 2026 geplant. Vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya aus soll er mit einer europäischen Trägerrakete ins All gebracht werden.
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