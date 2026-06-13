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„Ganze Seite schwarz“

Mit fünf gebrochenen Rippen nach Hause geschickt

Oberösterreich
13.06.2026 08:00
Helmut H. (84) und seine Lebensgefährtin Gertraud B. (80) nach der Krankenhaus-Entlassung am ...
Helmut H. (84) und seine Lebensgefährtin Gertraud B. (80) nach der Krankenhaus-Entlassung am Freitag(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

„Wie kann man fünf gebrochene Rippen übersehen und den Patienten nach Hause schicken?“ – Das fragt in Oberösterreich ein betagtes Paar nach einer kleine Odyssee des 84-Jährigen. Er war nach einem E-Bike-Sturz ins Spital gekommen, entlassen worden – erst als er wieder daheim war, schlug man Alarm. Im Spital ist man um Entschuldigung bemüht.

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„Warum hat man das Röntgenbild offenbar erst nach der Entlassung angeschaut?“ Gertraud B. (80) aus Laakirchen schüttelt den Kopf. Denn ihr 84-jähriger Lebensgefährte Helmut H. war mit einem nicht erkannten fünffachen Rippenbruch aus dem Klinikum Gmunden entlassen worden. Kaum war er daheim, schlugen Ärzte Alarm und holten den Schwerverletzten zurück, behielten ihn dann acht Tage im Krankenhaus. Und so kam’s: 

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