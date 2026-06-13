Mit fünf gebrochenen Rippen nach Hause geschickt

„Wie kann man fünf gebrochene Rippen übersehen und den Patienten nach Hause schicken?“ – Das fragt in Oberösterreich ein betagtes Paar nach einer kleine Odyssee des 84-Jährigen. Er war nach einem E-Bike-Sturz ins Spital gekommen, entlassen worden – erst als er wieder daheim war, schlug man Alarm. Im Spital ist man um Entschuldigung bemüht.