Nur Haaland vor Österreichs beiden Dauerbrennern

Sie waren als einzige beide Spieler bei den letzten drei Turnieren Österreichs mit dabei und sollen auch dieses Mal eine entscheidende Rolle spielen. Denn die Zahlen aus der WM-Quali belegen, dass diese zwei Teamkicker noch immer das Um und Auf in unserer Offensive sind. Einzig Norwegens Star Erling Haaland überflügelt das dynamische Duo ...