„Keine Digitale Vignette“: Ärger um falsche Strafe

Da staunte eine viel beschäftigte Unternehmerin aus Rust im Burgenland nicht schlecht, als sie im Juni per E-Mail eine Zahlungserinnerung auf ihrem Firmencomputer zugestellt bekam. Absender war scheinbar das Service-Center der Asfinag-Mautaufsicht. „Bei unserer letzten automatisierten Routinekontrolle wurde leider festgestellt, dass für Ihr Fahrzeug zum Zeitpunkt der Autobahnnutzung keine gültige Digitale Vignette in unserem Zentralregister hinterlegt war“, heißt es in dem vermeintlich offiziellen Schreiben. Die Gewerbetreibende ging zwar davon aus, über eine korrekte digitale Vignette zu verfügen, aufgrund der Zahlungserinnerung war sie sich dann aber nicht mehr so sicher.