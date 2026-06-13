30 Jahre Pride: Wien feiert Parade unter Sparzwang

Aus Budgetgründen hat die Stadt Wien die Förderungen für die Pride auf rund 350.000 Euro beinahe halbiert – 2025 waren es noch 651.000 Euro. Für die Veranstalter ist das mehr als eine finanzielle Hürde.

„Kürzungen sind frustrierend“

Ann-Sophie Otte, Obfrau der Homosexuellen Initiative Wien und Mitorganisatorin der Pride betont, dass solche Kürzungen die Ausnahme bleiben müssen. „Dass die Stadt auch im Menschenrechtsbereich Förderungen kürzt, ist frustrierend. Gerade in herausfordernden Zeiten sind verlässliche Signale für Schutz, Sichtbarkeit und Gleichstellung wichtig“, wird sie auf der offiziellen Homepage der Vienna Pride zitiert.