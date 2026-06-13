Hintergründe unklar
Militärflieger stürzt ab – Maschine zerbricht
Zu einem tragischen Vorfall ist es am Samstag gekommen: Ein Militärflugzeug ist bei der Landung abgestürzt und in mehrere Teile zerbrochen. Wie viele Personen an Bord des Transportfliegers des indischen Militärs waren, ist noch völlig unklar.
Das Flugzeug wollte am Samstag auf einem Luftwaffenstützpunkt in Jorhat im Nordosten Indiens landen. Die Antonow An-32 sei dabei allerdings verunglückt, teile die Armee mit. Sie machte keine Angaben zu möglichen Opfern und noch ist unklar, wie viele Menschen an Bord waren.
Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden, um die Absturzursache zu ermitteln, versicherte die Armee. Der Nachrichtensender NDTV zeigte Bilder von der Absturzstelle, auf denen eine dicke schwarze Rauchwolke zu sehen war. Das Flugzeug zerbrach offenbar in mehrere Teile.
In den sozialen Medien kursieren Bilder vom Absturz:
Die An-32 ist ein zweimotoriges Turboprop-Flugzeug aus russischer Produktion. Es ist speziell für große Flughöhen und extreme Wetterbedingungen konstruiert. Die indische Luftwaffe verfügt über rund hundert dieser Maschinen, um in den entlegensten Gebieten des Landes die Armee zu versorgen und Zivilisten zu unterstützen.
Bei dem letzten größeren Absturz eines Militärtransporters waren 2019 im Bundesstaat Arunachal Pradesh nahe der Grenze zu China 13 Menschen ums Leben gekommen.
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