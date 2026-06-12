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„Nicht verfügbar“

Meta: Störung bei Instagram, Facebook und Co.

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12.06.2026 16:53
Aktuell können Nutzer nicht mehr auf beliebte Social-Media-Dienste zugreifen.
Aktuell können Nutzer nicht mehr auf beliebte Social-Media-Dienste zugreifen.(Bild: Koshiro – stock.adobe.com)
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Von krone.at

Derzeit kommt es bei zahlreichen Internetdiensten zu erheblichen Beeinträchtigungen. Unter den betroffenen Plattformen befinden sich auch Instagram und Facebook.

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Viele Nutzer erhalten am Freitagnachmittag Fehlermeldungen wie „Diese Seite ist leider nicht verfügbar“, wenn sie auf verschiedene Onlinedienste zugreifen möchten. Betroffen sind unter anderem die sozialen Netzwerke Instagram und Facebook des Meta-Konzerns.

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Auf dem Portal allestörungen.de gehen zahlreiche Meldungen über Ausfälle ein. Wodurch die Störungen verursacht werden, ist bislang ebenso unklar wie ihre voraussichtliche Dauer.

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