Nach WM-Geniestreich gab’s noch süße Baby-News

WM-Traumstart für die USA und Giovanni Reyna: Nach seinem Traumtor zum 4:1 gegen Paraguay verkündete der 23-Jährige auch noch süße Baby-News.
Was für ein Geniestreich! Mit dem Außenrist schlenzte Giovanni Reyna am Freitag in der achten Minute der Nachspielzeit den Ball ins lange Eck. Ein historischer Treffer – denn damit fixierte der Offensivmann von Borussia Mönchengladbach den höchsten Sieg der USA in der WM-Geschichte.
Und auch sein Jubel hatte es in sich! Beim Feiern gab er sich den Ball unter sein Trikot und steckte den Daumen in seinen Mund – der berühmt-berüchtigte Baby-Jubel. Der 23-Jährige und seine Ehefrau Chloe erwarten ihr erstes Kind.
„Ich weiß es schon seit ein paar Monaten, also habe ich auf den perfekten Zeitpunkt gewartet“, schilderte Reyna nach der Partie. „Das hier fühlte sich irgendwie so an.“
Nun wartet Australien
Mit der 4:1-Gala zum Auftakt bestätigte das US-Team seinen Status als Favorit der Gruppe D. Am Freitag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wartet das zweite Gruppenspiel gegen Australien.
„Für mich ist es ganz einfach: Was auch immer ich tun kann, um dieser Mannschaft zu helfen, werde ich tun“, hofft Reyna auf eine erfolgreiche Heim-WM.
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