So möchte uns Start-up vor Katastrophen schützen

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat einen. OpenAI-Chef Sam Altman, Amazons Jeff Bezos, Microsofts Bill Gates und Paypal-Gründer Peter Thiel mutmaßlich ebenfalls: Die Bosse der großen IT-Konzerne des Silicon Valley rüsten sich mit Luxusbunkern für das Ende unserer Zivilisation – krone.at berichtete. Gründe dafür gibt es genug, allen voran andauernde Kriege und geopolitische Spannungen, von der Ukraine über den Nahen Osten bis nach China und Taiwan; aber auch zunehmende Extremwettereignisse und Umweltkatastrophen wie zuletzt etwa das Erdbeben in Venezuela, bei dem nach aktuellem Stand mehr als 4700 Menschen ihr Leben verloren.