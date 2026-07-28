So möchte uns Start-up vor Katastrophen schützen

Tsunamis, Hochwasser, Erdbeben, Brände: Es mangelt dieser Welt nicht an Katastrophen – und angesichts des Klimawandels ist davon auszugehen, dass sie sich in Zukunft wohl noch häufiger ereignen werden. Hinzu kommen teils auch daraus resultierende geopolitische Krisen und Kriege. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Wie soll man all das überleben? Ein französisches Start-up will die Antwort gefunden haben.
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat einen. OpenAI-Chef Sam Altman, Amazons Jeff Bezos, Microsofts Bill Gates und Paypal-Gründer Peter Thiel mutmaßlich ebenfalls: Die Bosse der großen IT-Konzerne des Silicon Valley rüsten sich mit Luxusbunkern für das Ende unserer Zivilisation – krone.at berichtete. Gründe dafür gibt es genug, allen voran andauernde Kriege und geopolitische Spannungen, von der Ukraine über den Nahen Osten bis nach China und Taiwan; aber auch zunehmende Extremwettereignisse und Umweltkatastrophen wie zuletzt etwa das Erdbeben in Venezuela, bei dem nach aktuellem Stand mehr als 4700 Menschen ihr Leben verloren.
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