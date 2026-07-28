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Indische Gurkerl

Wie wichtig ist Ihnen Regionalität beim Einkauf?

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28.07.2026 14:00
Gerade bei frischem Obst und Gemüse achten viele auf Regionalität – aber wie sieht es mit ...
Gerade bei frischem Obst und Gemüse achten viele auf Regionalität – aber wie sieht es mit eingelegter Ware aus?(Bild: API)
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Von Community

Der Kauf von Lebensmitteln kann teilweise eine Herausforderung sein, wenn man bewusst kaufen möchte und auf gewisse Dinge Wert legt. Etwa auf Regionalität und Saisonalität. Ein aktueller Store-Check zeigt, dass die Essiggurkerl oft nicht aus Österreich kommen, sondern beispielsweise aus Indien. Legen Sie großen Wert darauf, regionale Produkte zu kaufen?

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Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Kauf von regionalen, saisonalen Waren ist in der Regel umweltfreundlicher, allein aufgrund der kürzeren Transportwege. Außerdem unterliegen sie hohen Qualitätsstandards, und die Herkunft ist oft besser nachvollziehbar. Auf der anderen Seite gibt es, ob es nun um Gemüse und Obst, Fleischwaren oder anderes geht, Produkte, die hierzulande gar nicht oder nur zu bestimmten Saisonen verfügbar sind. Die höheren Produktionsstandards führen außerdem zu entsprechenden Preisen, was gerade in Zeiten von Teuerungen für viele der Grund ist, lieber zu günstigeren Alternativen zu greifen.

Welchen Stellenwert hat Regionalität beim Einkauf für Sie persönlich? Gibt es bestimmte Produkte, bei denen Sie immer darauf achten, dass sie aus Österreich kommen? Wie sehr achten Sie bei Essiggurkerl auf Regionalität? Haben Sie konkrete Wünsche oder Vorschläge in Bezug auf den Zugang zu regionalen Produkten? Wir freuen uns darauf, wenn Sie uns Ihre Sichtweise zu dieser Thematik näherbringen!

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