Warum Sie Wespen & Co. nicht einfach töten sollten

Zu den Wildbienen zählen auch Hummeln. Ihr Schutzstatus ist nicht in ganz Österreich einheitlich, sondern richtet sich nach den Naturschutzgesetzen der Bundesländer. Bestimmte Arten oder Artengruppen dürfen weder getötet noch gefangen werden, auch ihre Nester können geschützt sein. Wildbienennester dürfen nicht allein deshalb zerstört werden, weil sich Tiere in einer Hauswand, einem Rollladenkasten oder im Boden angesiedelt haben.