Blinker-Pflicht: Diese E-Scooter sind bald illegal

Eine Novelle der Straßenverkehrsordnung sorgt für Unruhe bei vielen E-Scooter-Fahrern: Ab dem 1. Mai sind Blinker an den Lenkgriffen (!) Pflicht. Viele befürchten nun, ihre teuren Flitzer entsorgen zu müssen, da sich nicht jedes Modell nachrüsten lässt. Krone+ fragte nach, wer betroffen sein wird.
Viele Österreicher, vor allem in Städten, sind auf E-Scootern unterwegs. Dabei handelt es sich um elektrisch angetriebene Roller mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h. Die Geräte müssen nicht registriert werden – man kann also nur darüber spekulieren, wie viele von ihnen es insgesamt hierzulande gibt. Fest steht aber, dass die Unfallzahlen so sehr angestiegen sind, dass der Gesetzgeber darauf mit einer Novelle der Straßenverkehrsordnung reagierte.
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