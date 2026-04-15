Blinker-Pflicht: Diese E-Scooter sind bald illegal

Viele Österreicher, vor allem in Städten, sind auf E-Scootern unterwegs. Dabei handelt es sich um elektrisch angetriebene Roller mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h. Die Geräte müssen nicht registriert werden – man kann also nur darüber spekulieren, wie viele von ihnen es insgesamt hierzulande gibt. Fest steht aber, dass die Unfallzahlen so sehr angestiegen sind, dass der Gesetzgeber darauf mit einer Novelle der Straßenverkehrsordnung reagierte.