Diese Jobs haben Zukunft und helfen unserer Umwelt

Magdalena Krainer bewegt Großes – als Triebfahrzeugführerin bei den ÖBB. „Ich bin schon immer viel und gerne mit dem Zug gefahren, da es eine der klimafreundlichsten Arten des Reisens ist“, erzählt die 25-Jährige. Besonders schätzt sie an ihrem Beruf die Abwechslung: „Jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich. Wenn ich nach Hause komme, habe ich das Gefühl, etwas Sinnvolles gemacht zu haben. Nachhaltige Mobilität wird in Zukunft immer wichtiger.“ Trotz technischer Weiterentwicklungen bleibe „der Mensch im Führerstand aus Sicherheitsgründen unverzichtbar“.