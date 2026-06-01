Diese Jobs haben Zukunft und helfen unserer Umwelt

Sie sorgen dafür, dass unsere Wälder fit für den Klimawandel bleiben oder designen Neues aus Müll. Immer mehr Menschen entscheiden sich für Berufe, die Zukunft haben und zugleich Natur und Umwelt helfen.
Magdalena Krainer bewegt Großes – als Triebfahrzeugführerin bei den ÖBB. „Ich bin schon immer viel und gerne mit dem Zug gefahren, da es eine der klimafreundlichsten Arten des Reisens ist“, erzählt die 25-Jährige. Besonders schätzt sie an ihrem Beruf die Abwechslung: „Jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich. Wenn ich nach Hause komme, habe ich das Gefühl, etwas Sinnvolles gemacht zu haben. Nachhaltige Mobilität wird in Zukunft immer wichtiger.“ Trotz technischer Weiterentwicklungen bleibe „der Mensch im Führerstand aus Sicherheitsgründen unverzichtbar“.
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