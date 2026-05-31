Neues von „Spiderman“& Minogue begeistert mit Doku

Stars, Serien und Kino-News: Zwei große Stars im Rampenlicht! Nicolas Cage schlüpft in „Spider-Noir“ in eine düstere Superheldenrolle als alternder Spider-Man. Und Kylie Minogue gibt in ihrer neuen Netflix-Doku sehr persönliche Einblicke in ihr Leben. Das und vieles mehr diese Woche bei Watchlist.