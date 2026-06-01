Eine „Mary Poppins“ für mehr Lebensqualität

Der Alltag vieler Familien läuft im Dauerstress ab: arbeiten, Kinder betreuen, Haushalt organisieren, Termine koordinieren, funktionieren. In der Regel tragen Frauen einen Großteil dieser unsichtbaren Belastung – und haben trotzdem häufig das Gefühl, alles allein schaffen zu müssen. Genau an diesem Punkt möchte Barbara Mangeng aus Vandans ansetzen. Die gebürtige Steirerin hat sich mit der Agentur „Mary Poppins“ im März in Bludenz selbstständig gemacht und vermittelt Unterstützung für Familien, Senioren und Haushalte. Für sie geht es dabei um weit mehr als nur ums Putzen oder die Kinderbetreuung. „Man darf sich Hilfe holen“, sagt sie ganz bewusst. „Das hat nichts mit Schwäche zu tun – sondern mit Lebensqualität.“