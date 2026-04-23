Briten wollen „Drachenfeuer“ früher entfesseln

Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Umstände sind kleine und vor allem kostengünstige, aber deswegen nicht minder tödliche Drohnen, die spätestens seit dem russischen Überfall im Frühjahr 2022 auf die Ukraine das Kriegsgeschehen dort und inzwischen auch anderswo fundamental verändert haben. Alleine für heuer, das vierte Kriegsjahr, hat sich die Ukraine zum Ziel gesetzt, mehr als sieben Millionen Drohnen zu produzieren.