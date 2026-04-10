Heikles Po-Problem: Darum ist oft das Handy schuld

Es blutet, es juckt oder nässt „hinten“ – etwa 70 Prozent aller Erwachsenen kennen diese Beschwerden, denn sie leiden im Laufe ihres Lebens an Hämorrhoiden. Viele Betroffene gehen aus Scham nicht zum Arzt. Dabei gibt es Möglichkeiten, vorzubeugen und zu therapieren. Erfahren Sie, was Ihr Handy damit zu tun hat.
„Hämorrhoiden sind eigentlich keine Erkrankung, sondern ein auch beim Gesunden vorhandenes Gefäßpolster aus Arterien und Venen“, stellt der Wiener Allgemeinmediziner Dr. Christian Maté klar. Das Gefäßpolster dient gemeinsam mit dem inneren und äußeren Schließmuskel zur Abdichtung des Analkanals, wenn kein Stuhlgang erfolgt. Wenn sich allerdings etwas Ungewöhnliches nach außen wölbt, sollten Sie aufmerksam werden. Vor allem auch, wenn Sie Ihr Smartphone niemals aus der Hand legen.
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