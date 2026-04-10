Heikles Po-Problem: Darum ist oft das Handy schuld

„Hämorrhoiden sind eigentlich keine Erkrankung, sondern ein auch beim Gesunden vorhandenes Gefäßpolster aus Arterien und Venen“, stellt der Wiener Allgemeinmediziner Dr. Christian Maté klar. Das Gefäßpolster dient gemeinsam mit dem inneren und äußeren Schließmuskel zur Abdichtung des Analkanals, wenn kein Stuhlgang erfolgt. Wenn sich allerdings etwas Ungewöhnliches nach außen wölbt, sollten Sie aufmerksam werden. Vor allem auch, wenn Sie Ihr Smartphone niemals aus der Hand legen.