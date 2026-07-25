Am „Schädel-Day“ dabei
35 Jahre Wacken! Der Mythos vom „Heiligen Acker“
Was als Dorffest begonnen hat, ist heute das größte Metal-Festival Europas und längst ein riesiges Imperium. Die Wacken-„Gründerväter“ Thomas Jensen und Holger Hübner sind auch nach 35 Jahren noch federführend dabei. Die „Krone“ war anwesend, als wenige Tage vor Festival-Beginn (27. Juli bis 1. August) das Wappen – der berühmte „Bullenschädel“ – zwischen den Bühnen montiert wurde und Jensen aus dem Nähkästchen plauderte.
Wacken. Der Mythos des Nordens. Einmal im Jahr verwandelt sich das beschauliche 1500-Seelen-Dorf in der schleswig-holsteinischen Provinz – eine Autostunde nördlich von Hamburg – in das Epizentrum der Metal-Welt. 85.000 Menschen aus aller Welt pilgern hierher. Sie kommen nicht einfach nur für ein Musikfestival; sie kommen für ein Lebensgefühl, vereint in der schieren Wucht des Heavy Metal. Heuer geht zum bereits 35. Mal das Wacken Open Air über die Bühne.
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