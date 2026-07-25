35 Jahre Wacken! Der Mythos vom „Heiligen Acker“

Wacken. Der Mythos des Nordens. Einmal im Jahr verwandelt sich das beschauliche 1500-Seelen-Dorf in der schleswig-holsteinischen Provinz – eine Autostunde nördlich von Hamburg – in das Epizentrum der Metal-Welt. 85.000 Menschen aus aller Welt pilgern hierher. Sie kommen nicht einfach nur für ein Musikfestival; sie kommen für ein Lebensgefühl, vereint in der schieren Wucht des Heavy Metal. Heuer geht zum bereits 35. Mal das Wacken Open Air über die Bühne.