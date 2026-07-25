Meister! Grazer Giants am Ziel ihrer Träume

Es ist geschafft! Die Grazer sicherten sich vor mehr als 3200 Zuschauern in der Südstadt den ersten Meistertitel seit 2008. Die Austrian Bowl war ein wahrer Thriller, erst im Finish drehten die steirischen Footballer das Herzschlag-Endspiel zu ihren Gunsten, gewannen mit 16:14.
Man schrieb den 27. Juni 2008. Die Grazer Giants und die Tirol Raiders standen sich in der Austrian Bowl gegenüber. Die steirischen Footballer von Trainer-Sir Rick Rhoades jubelten über einen 31:21-Sieg und den Meistertitel in der AFL.
Es war der zehnte Titel für die Giants und sollte der letzte für lange Zeit bleiben. Vor zehn Jahren ging man im Finale leer aus, heute wollten die titelhungrigen Grazer in der Südstadt der langen Durststrecke endlich den Garaus machen.
Jesses Maria, die Giants aber mit keinem guten Start – die Danube Dragons stürmten mit dem ersten perfekten Spielzug gleich in die Endzone. Aber die Antwort der Giants ließ nicht lange auf sich warten: Zuckerpass von Quarterback Steinmair, Dachs-Wiesinger mit dem Touchdown – 7:7. Der Jubel war jedoch von kurzer Dauer – 7:14. Mit 10:14 ging es in die Halbzeit. Die Titel-Hoffnung bei den Giants-Fans lebte. Bitter: Im dritten Viertel humpelte Alexander Auer verletzt hinaus, für das Giants-Talent war das Finale vorbei.
Aber die Steirer steckten den Dämpfer weg und nahmen immer mehr Fahrt auf. Morales sorgte für eine wichtige Interception. Das Finale auf Messerschneide, mehr als 3200 Zuschauer sahen eine wahren Endspiel-Thriller.
Und ein Happy End für die steirischen Giganten. Die Entscheidung zwei Minuten vor dem Ende: Liptak mit dem Fieldgoal – 16:14, die Giants erstmals in Führung. Und die gaben sie nicht mehr her.
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