Meister! Grazer Giants am Ziel ihrer Träume

Jesses Maria, die Giants aber mit keinem guten Start – die Danube Dragons stürmten mit dem ersten perfekten Spielzug gleich in die Endzone. Aber die Antwort der Giants ließ nicht lange auf sich warten: Zuckerpass von Quarterback Steinmair, Dachs-Wiesinger mit dem Touchdown – 7:7. Der Jubel war jedoch von kurzer Dauer – 7:14. Mit 10:14 ging es in die Halbzeit. Die Titel-Hoffnung bei den Giants-Fans lebte. Bitter: Im dritten Viertel humpelte Alexander Auer verletzt hinaus, für das Giants-Talent war das Finale vorbei.