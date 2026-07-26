Wiener Sport-Club gegen FK Austria Wien ab 18 Uhr

Der Sport-Club empfängt im neuen, ausverkauften Heimstadion die „Veilchen“. Die Violetten, gerade erst zurück vom Europacup-Trip in Lettland, haben auf der diesmal kurzen Dienstreise viel Respekt im Gepäck. „Es ist einer der schwierigsten Gegner, den man hätte bekommen können“, meinte Kapitän Manfred Fischer. „Wir freuen uns auf eine Topkulisse.“