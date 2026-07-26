Wiener Sport-Club gegen FK Austria Wien ab 18 Uhr

Erste Runde im ÖFB-Cup: Der Wiener Sport-Club trifft auf die Wiener Austria. Um 18 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Der Sport-Club empfängt im neuen, ausverkauften Heimstadion die „Veilchen“. Die Violetten, gerade erst zurück vom Europacup-Trip in Lettland, haben auf der diesmal kurzen Dienstreise viel Respekt im Gepäck. „Es ist einer der schwierigsten Gegner, den man hätte bekommen können“, meinte Kapitän Manfred Fischer. „Wir freuen uns auf eine Topkulisse.“
Die Austria will jedenfalls gegen den Sport-Club, der über erfahrene Kicker wie Konstantin Kerschbaumer, Rene Kriwak oder Eren Keles verfügt, nicht wieder so früh Cup-Schiffbruch erleiden wie im Vorjahr in Voitsberg.
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