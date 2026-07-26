Der Sonntag hat mehrere Wettergesichter im Gepäck

Vom Vormittag an kracht es im Westen

Wolken und sonnige Phasen wechseln sich am Sonntag landesweit ab. Im Westen ziehen jedoch schon ab dem Vormittag Schauer und Gewitter durch. Im Laufe des Tages wandert die unbeständige Wetterzone weiter nach Osten. Lokal können die Himmelsschleusen dabei ordentlich aufgehen: Punktuell besteht die Gefahr von Starkregen.