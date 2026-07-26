Der Sonntag hat mehrere Wettergesichter im Gepäck

Der Sommer zeigt am Sonntag seine launische Seite: Während im Osten noch die Sonne vom Himmel brennt und die Temperaturen auf bis zu 32 Grad steigen, ziehen im Westen bereits die ersten Gewitter auf. Dazu droht punktuell heftiger Starkregen.
Einmal mehr heißt es: Sonnenbrille auf, Sommer genießen – zumindest in Teilen Österreichs. Denn der Sonntag hat gleich mehrere Wettergesichter im Gepäck. Während sich im Osten zunächst noch Sonnenstrahlen ihren Weg durch die Wolken bahnen, braut sich im Westen bereits Ungemach zusammen.
Vom Vormittag an kracht es im Westen
Wolken und sonnige Phasen wechseln sich am Sonntag landesweit ab. Im Westen ziehen jedoch schon ab dem Vormittag Schauer und Gewitter durch. Im Laufe des Tages wandert die unbeständige Wetterzone weiter nach Osten. Lokal können die Himmelsschleusen dabei ordentlich aufgehen: Punktuell besteht die Gefahr von Starkregen.
Auch der Wind kann in den Gewittern kräftig auffrischen. Abseits davon weht er schwach bis mäßig aus Südost bis West.
Am längsten auf der Sonnenseite bleibt der Osten. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wird es mit bis zu 32 Grad am heißesten. In Wien startet der Tag mit vergleichsweise frischen 16 Grad, ehe die Temperaturen kräftig nach oben klettern. Am Nachmittag steigt allerdings auch in der Bundeshauptstadt die Schauergefahr.
In Niederösterreich sind ebenfalls bis zu 32 Grad möglich. Im Bergland bleibt es mit rund 28 Grad etwas kühler. Auch dort können sich am Nachmittag lokale Schauer und Gewitter entladen. Das Burgenland darf sich zunächst ebenfalls auf sommerliche Wärme freuen.
Zum Teil auch kräftige Windböen möglich
Ganz anders sieht es im Westen aus. In Salzburg und Oberösterreich ziehen immer wieder Regenschauer durch. In Tirol bleibt es deutlich kühler – im alpinen Gelände werden teilweise nur 19 Grad erreicht. Auch Vorarlberg muss mit Schauern rechnen.
In Kärnten und der Steiermark bleibt es ebenfalls wechselhaft. Zwar sind im Flachland der Steiermark bis zu 31 Grad möglich, doch Schauer und Gewitter können den Sommertag jederzeit abrupt beenden. Auch kräftige Windböen sind möglich.
Der Sommer kann aber auch anders
Und während sich Österreich am Sonntag noch zwischen Sonnenbad und Regenschirm entscheiden muss, richten die Wettermodelle ihren Blick bereits weiter nach vorne. Denn die nächste Hitzewelle könnte schon im Anmarsch sein.
Nach einer kurzen Verschnaufpause könnte der Sommer Anfang August erneut den Turbo zünden. Für Österreich werden wieder mehrere Tage mit Temperaturen deutlich über 30 Grad – womöglich sogar über 40 Grad – erwartet. In Teilen Europas rechnen Modelle sogar mit einer extremen Hitzeentwicklung.
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