Wie man ein Blutgerinnsel rechtzeitig erkennt

Zwei Todesfälle, eine Ursache. Am 21. Juni war eine 26-jährige Polizistin auf dem Weg zu ihren Eltern in Breitbrunn. In Pasching kam die Frau plötzlich von der Straße ab, prallte gegen eine Mauer. Später stellte sich heraus: Die Frau, die auch bei der Feuerwehr aktiv war, hatte während der Fahrt eine Lungenembolie erlitten. Sie starb wenige Tage später im Krankenhaus.