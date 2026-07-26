Wie man ein Blutgerinnsel rechtzeitig erkennt

In Altenberg in Oberösterreich starb in der Vorwoche eine 45-Jährige an einer Thrombose. Mitte Juni erlitt eine 26-jährige Polizistin das gleiche Schicksal. Aber was führte zu diesen Todesfällen? Die „Krone“ hat bei einem Experten nachgefragt.
Zwei Todesfälle, eine Ursache. Am 21. Juni war eine 26-jährige Polizistin auf dem Weg zu ihren Eltern in Breitbrunn. In Pasching kam die Frau plötzlich von der Straße ab, prallte gegen eine Mauer. Später stellte sich heraus: Die Frau, die auch bei der Feuerwehr aktiv war, hatte während der Fahrt eine Lungenembolie erlitten. Sie starb wenige Tage später im Krankenhaus.
In der Vorwoche ist die 45-jährige Margit Holzinger aus Altenberg im Krankenhaus verstorben. Sie war eine Woche zuvor in ihrem Haus bewusstlos zusammengebrochen. Auch hier war die tragische Ursache ein Blutgerinnsel, das in weiterer Folge eine Lungenembolie auslöste. Aber was genau ist die Ursache und wie kann man die drohende Gefahr noch rechtzeitig erkennen?
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