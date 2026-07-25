Sturms Schlachtplan für den Hexenkessel

Sturm hat die erste Cup-Runde mit dem 3:0-Sieg in Seekirchen souverän gemeistert. Weitaus schwieriger wird es für die Grazer am Dienstag in der Champions-League-Quali auswärts gegen Hearts. Trainer Fabio Ingolitsch über seinen Schlachtplan für das Rückspiel gegen die Schotten. Fix: Luis Balbo wird (noch) nicht im Kader sein.
Auch der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio ist sich mittlerweile sicher: Mit Luis Balbo von der Fiorentina hat Sturm seinen neuen Linksverteidiger auserkoren. Weiteres klares Indiz für den definitiven Transfer des venezolanischen Teamspielers an die Mur: Balbo weilte zuletzt noch in Florenz, während der restliche Tross des Serie-A-Traditionsklubs von Weltmeister-Trainer Fabio Grosso bereits in England die Sommer-Tournee startete. Und: Die Fiorentina versucht aktuell, Platz auf ihren Flügeln „freizuschaufeln“, um den Deal mit Juventus für Joao Mario durchzubringen.
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