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Neuer Verteidiger

Sturms Schlachtplan für den Hexenkessel

Fußball National
25.07.2026 18:30
Weinhandl, Hödl und Co. stehen nach dem 4:0 vor dem Aufstieg. Aber noch ist Sturm nicht durch.
Weinhandl, Hödl und Co. stehen nach dem 4:0 vor dem Aufstieg. Aber noch ist Sturm nicht durch.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Porträt von Burghard Enzinger
Von Georg Kallinger und Burghard Enzinger

Sturm hat die erste Cup-Runde mit dem 3:0-Sieg in Seekirchen souverän gemeistert. Weitaus schwieriger wird es für die Grazer am Dienstag in der Champions-League-Quali auswärts gegen Hearts. Trainer Fabio Ingolitsch über seinen Schlachtplan für das Rückspiel gegen die Schotten. Fix: Luis Balbo wird (noch) nicht im Kader sein.

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Auch der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio ist sich mittlerweile sicher: Mit Luis Balbo von der Fiorentina hat Sturm seinen neuen Linksverteidiger auserkoren. Weiteres klares Indiz für den definitiven Transfer des venezolanischen Teamspielers an die Mur: Balbo weilte zuletzt noch in Florenz, während der restliche Tross des Serie-A-Traditionsklubs von Weltmeister-Trainer Fabio Grosso bereits in England die Sommer-Tournee startete. Und: Die Fiorentina versucht aktuell, Platz auf ihren Flügeln „freizuschaufeln“, um den Deal mit Juventus für Joao Mario durchzubringen.

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