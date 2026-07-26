Amokfahrt in Berlin: „Stadt ist wie ausgestorben“

Panik habe es nicht gegeben. „Es lief alles sehr ruhig ab“, schildert er seine Situation. Einige Besucher, mit denen er gesprochen hatte, hätten nicht mitbekommen, was der Grund für den Abbruch der Pride-Party war. Nach Angaben eines dpa-Reporters wurden die Besucher auf der Ostseite des Brandenburger Tors zunächst nicht über die Lage informiert. Viele verfolgten das Geschehen und die Nachrichten allerdings auf dem Handy.