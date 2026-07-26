SV Wienerberg gegen SK Rapid ab 20.30 Uhr LIVE

Erste Runde im ÖFB-Cup: Der SV Wienerberg trifft auf Rapid. Um 20.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Für Rapid geht es nach Wien-Favoriten – allerdings nicht zum Erzrivalen, sondern zu Ostliga-Aufsteiger Wienerberg. Die Hütteldorfer haben ein Europacupspiel in den Beinen, Coach Johannes Hoff Thorup wird dementsprechend in der Startelf Flexibilität zeigen.
„Wir haben nicht viel Zeit, uns auf das Spiel vorzubereiten. Es wird eine schwierige Aufgabe, auch wegen des Kunstrasens. Wir müssen die richtigen Spieler finden, die sich auf diesem Untergrund wohlfühlen. Unser Ziel ist es, das Spiel zu dominieren und einige Tore zu schießen“, sagte der Däne.
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