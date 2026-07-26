SV Wienerberg gegen SK Rapid ab 20.30 Uhr LIVE

„Wir haben nicht viel Zeit, uns auf das Spiel vorzubereiten. Es wird eine schwierige Aufgabe, auch wegen des Kunstrasens. Wir müssen die richtigen Spieler finden, die sich auf diesem Untergrund wohlfühlen. Unser Ziel ist es, das Spiel zu dominieren und einige Tore zu schießen“, sagte der Däne.