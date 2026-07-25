Kinder stürzten fast zeitgleich von selber Brücke

Gegen 13.45 Uhr schlüpfte zunächst ein 6-jähriges einheimisches Kind bei einer Brücke am Weg zur Eng Alm zwischen dem Brückengeländer durch. In der Folge stürzte der Bub rund drei Meter in das darunterliegende Bachbett. Dabei zog sich das Kind erhebliche Verletzungen im Kopfbereich und an einer Hand zu.