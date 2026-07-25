Kinder stürzten fast zeitgleich von selber Brücke

Ungewöhnlicher „doppelter Unfall“ am Samstag in der Hinterriß im Tiroler Bezirk Schwaz: Zwei Kinder stürzten binnen kürzester Zeit auf verschiedenen Seiten einer Brücke in ein Bachbett. Ein Opfer wurde dabei schwer verletzt.
Gegen 13.45 Uhr schlüpfte zunächst ein 6-jähriges einheimisches Kind bei einer Brücke am Weg zur Eng Alm zwischen dem Brückengeländer durch. In der Folge stürzte der Bub rund drei Meter in das darunterliegende Bachbett. Dabei zog sich das Kind erhebliche Verletzungen im Kopfbereich und an einer Hand zu.
Weiterer Absturz auf Brückenseite ohne Geländer
Fast zeitgleich stürzte ein 5-jähriger einheimischer Bub vom flussabwärts liegenden Teil der Brücke, an dem sich kein Geländer befand, ebenfalls in den Bach. Er erlitt leichte Verletzungen.
Per Notarzthuschrauber nach Innsbruck geflogen
Der 6-Jährige musste durch einen Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden. Die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen durch die Polizei laufen. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber „Heli 3“, die Bergrettung Achenkirch sowie eine Streife der Polizei Jenbach.
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