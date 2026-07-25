Hatten Sie Angst zu ersticken, Herr Doskozil?

Die Psychotherapeutin und der SPÖ-Spitzenpolitiker: Sie wirken sehr glücklich miteinander. Julia spricht ein feines Hochdeutsch, das nichts über ihre schwäbische Herkunft verrät. Hans Peter Doskozils Stimme hört sich nach dem letzten, drastischen Eingriff deutlich entspannter und auch tiefer an. „Endlich bekomme ich wieder genügend Luft“, erklärt er, „das ist eine ganz neue Lebensqualität.“ Die Erleichterung darüber ist beiden anzusehen.