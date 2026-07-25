„Tod und Hass dem SCL“: Fan-Eklat bei Cup-Spiel

Für viel Aufregung sorgten Gurk und Launsdorf in den vergangenen Tagen im KFV-Cup. Zur Erinnerung: Das ursprüngliche Erstrunden-Match des Pokals wurde beim Stand von 2:1 für die Gurker wegen eines Gewitters abgebrochen. Beim Nachtragstermin am vergangenen Sonntag erschien Launsdorf dann nicht. „Weil wir diesen nie genehmigt haben. Es war ein Fehler des Verbandes“, erklärt Launsdorf-Obmann Erich Erlacher.