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„Tod und Hass dem SCL“: Fan-Eklat bei Cup-Spiel

Fußball Unterhaus
25.07.2026 21:53
Die Gurker Jung-Fans mit dem Transparent „Tod und Hass dem SCL“. Das vollständige Plakat ist ...
Die Gurker Jung-Fans mit dem Transparent „Tod und Hass dem SCL“. Das vollständige Plakat ist unten im Text zu finden.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Skandal im Kärntner KFV-Cup. Fan-Kids des SV Gurk wünschen Gegner SC Launsdorf per Transparent während des neuerlichen Fußball-Nachtragsspiels „Tod und Hass“. Der Launsdorfer Obmann ist empört. 

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Für viel Aufregung sorgten Gurk und Launsdorf in den vergangenen Tagen im KFV-Cup. Zur Erinnerung: Das ursprüngliche Erstrunden-Match des Pokals wurde beim Stand von 2:1 für die Gurker wegen eines Gewitters abgebrochen. Beim Nachtragstermin am vergangenen Sonntag erschien Launsdorf dann nicht. „Weil wir diesen nie genehmigt haben. Es war ein Fehler des Verbandes“, erklärt Launsdorf-Obmann Erich Erlacher.

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