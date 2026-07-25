Bitte etwas mehr Hingabe für das Wesentliche!

Wer dieser Tage durch die wunderschöne Budapester Innenstadt flaniert, stößt allerorts auf die Formel 1. Ob durch Touristen in Fanwäsche von McLaren oder Ferrari, in Bars – wo aufgereihte Wodkaflaschen mit F1-Etikett auf Käufer warten – oder in der Fußgängerzone, wo Mercedes zum 30-Jahr-Jubiläum der eigenen Safety Cars ein ehemaliges Medical Car ausstellt. Sogar im Fußball-Museum der Puskas Arena traf man auf holländische Verstappen-Anhänger.