Bitte etwas mehr Hingabe für das Wesentliche!

Nur sieben Wochen nach dem Monaco-Debakel gab es in Ungarn schon wieder Ärger mit dem Asphalt. Sind der Formel 1 Glanz und Glamour rund um die millionenschweren Events mittlerweile mehr wert als die Zustände ihrer Strecken?
Wer dieser Tage durch die wunderschöne Budapester Innenstadt flaniert, stößt allerorts auf die Formel 1. Ob durch Touristen in Fanwäsche von McLaren oder Ferrari, in Bars – wo aufgereihte Wodkaflaschen mit F1-Etikett auf Käufer warten – oder in der Fußgängerzone, wo Mercedes zum 30-Jahr-Jubiläum der eigenen Safety Cars ein ehemaliges Medical Car ausstellt. Sogar im Fußball-Museum der Puskas Arena traf man auf holländische Verstappen-Anhänger.
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