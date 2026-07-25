Flammen rücken näher: Bordeaux droht Evakuierung

Macron: „Wir werden wieder aufbauen“

Zur Unterstützung der Feuerwehr sollte bereits ab Samstag ein militärisches Transportflugzeug vom Typ A400M eingesetzt werden. Die Zahl der eingesetzten Soldaten wurde auf mittlerweile 1500 aufgestockt. Sie assistieren bei den Evakuierungen und sichern Gebäude. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron versprach einen Wiederaufbau der verwüsteten Gegenden. „Wir werden wieder aufbauen, wir werden reparieren, und wir werden so lange vor Ort bleiben, wie es nötig ist“, schrieb Macron auf der Plattform X. In diesen schwierigen Zeiten zeige Frankreich, was es sei: „Ein vereintes Volk, das zusammenhält.“