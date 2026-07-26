Ferienspiel wegen Biber und Algen abgesagt

Uferböschung wurde wegen Biber saniert

„Da sich die Schadstelle neben dem Biberdamm befand, war eine fachgerechte Sanierung des Ufers ohne einen Eingriff in den Damm nicht möglich“, so Stickler. Bevor es so weit war, wurde alles mit dem Bibermanager, der Abteilung Wasserbau des Landes Niederösterreich und der Abteilung Naturschutz abgestimmt und geprüft.