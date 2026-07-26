ESC in Bulgarien: Der Song Contest formt sich

Veranstaltungsoption in Bulgarien:

Der Erfolg von Dara mit ihrem Electropop-Kracher „Bangaranga“ brachte Bulgarien heuer den ersten Sieg in der ESC-Geschichte. Ähnlich wie letztes Jahr in Österreich brachten sich auch in Osteuropa diverse Städte schnell ins Spiel – mittlerweile ist klar, dass der 71. Eurovision Song Contest im Mai 2027 entweder in der Hauptstadt Sofia oder der Touristenhochburg Burgas stattfinden wird. Warna und Plovdiv sind definitiv aus dem Rennen. Der Auswahlprozess kommt jetzt in seine entscheidende Phase. Bis Ende Juli müsse der zuständige Ausschuss seine Arbeit beendet haben, sagt die Chefin des Bulgarischen Nationalen Fernsehens BNT, Milena Milotinowa. Sofia gilt nicht zuletzt infrastrukturell als Favorit. Die Kriterien sind streng: Die Eventhalle muss acht Wochen um den Termin herum komplett zur Verfügung stehen, eine Bühne mit einer Fläche von mindestens zehnmal 15 Metern sowie rund 2000 Quadratmeter Backstage haben. Zudem seien Büroräume für mehr als 250 Personen nötig.