Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FC Red Bull Salzburg

„Joker“ mit Aufwärtstrend, Neo-Bulle ragte heraus

Sport
25.07.2026 21:55
Die Bullen feierten zum Auftakt einen klaren Sieg in Oberwart.
Die Bullen feierten zum Auftakt einen klaren Sieg in Oberwart.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Christoph Nister und Sebastian Steinbichler

Mit einem 7:1-Kantersieg startete der FC Red Bull Salzburg in die neue Spielzeit. Ein Verteidiger stach dabei besonders positiv heraus, doch auch ein „Joker“ wusste im Burgenland zu glänzen. Die Bullen-Spieler und Trainer Danny Röhl in der „Krone“-Einzelkritik.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zawieschitzky 3
Beim Gegentor traf ihn keine Schuld, ansonsten hatte der neue Stammtorhüter der Bullen wenig zu tun.

Veratschnig 5
Als Kapitän ging er voran und verbuchte nicht nur zwei Assists, sondern glänzte auch als Kopfball-Torschütze zum 5:1. Er war der beste Mann auf dem Platz!

Boma 3
Solider Auftritt des neuen Abwehrchefs, der von Oberwart kaum gefordert wurde.

Lesen Sie auch:
Oliver Lukic (re.) und Takumu Kawamura (2. v. re.) sind kommende Saison keine Bullen mehr.
Heimkehr und Leihe
Red Bull Salzburg gibt zwei weitere Spieler ab
25.07.2026

Zabransky 3
Trainierte stark und verdiente sich den Einsatz. Der Jungspund war beim Gegentor nicht ganz auf der Höhe.

Krätzig 3
Der Deutsche bekam den Vorzug gegenüber Schmid, konnte in Oberwart mit einer durchschnittlichen Leistung allerdings keine Pluspunkte sammeln.

Barry 3
Ordnete das Spiel, agierte als Ballverteiler. Da geht allerdings noch viel mehr.

Diabate 4
Als Staubsauger nur bedingt gefordert, dafür glänzte er als doppelter Vorbereiter.

Baidoo 3
In der Schlussphase verließ der wechselwillige Ghanaer aufgrund eines Krampfes den Platz, Salzburg beendete die Partie daher zu zehnt.

Diakite 3
Zeigte bei seinem Pflichtspiel-Debüt für die Bullen Spielfreude, markierte dazu per Elfer das 3:1.

Daghim 3
Der Däne bekam einen Schlag ab und musste früh ausgewechselt werden.

Vertessen 3
Der Belgier agierte als alleinige Sturmspitze solide und sorgte mit dem 2:0 früh für die Vorentscheidung.

Redzic 4
Kam früh für Daghim, setzte seinen Aufwärtstrend mit einem Doppelpack fort.

Mazurek 3
Gab in Halbzeit zwei sein Debüt, zeigte gute Ansätze.

Konate 3
Fügte sich gut ein.

Lesen Sie auch:
Red Bull Salzburg feierte einen Kantersieg gegen SV Oberwart.
ÖFB-Cup
Sensation bleibt aus! Salzburg feiert Kantersieg
25.07.2026

Schmid 3
Wurde offensiv vorstellig, verpasste den Treffer aber.

Kitano 4
Überraschend auf der Bank. Erzielte mit einem schönen Schlenzer das Tor des Tages.

Trainer Röhl 4
Sein Team war bis auf eine kurze Phase voll auf der Höhe. Mit Redzic und Kitano stachen zwei Joker.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
25.07.2026 21:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
137.260 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
118.045 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
117.811 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
994 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
911 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Innenpolitik
ÖVP schmeißt Ruck raus – neuer Machtkampf droht
886 mal kommentiert
In der ÖVP ist der Parteiausschluss des Chefs der Wiener Wirtschaftskammer und des schwarzen ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf