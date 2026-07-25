„Joker“ mit Aufwärtstrend, Neo-Bulle ragte heraus

Mit einem 7:1-Kantersieg startete der FC Red Bull Salzburg in die neue Spielzeit. Ein Verteidiger stach dabei besonders positiv heraus, doch auch ein „Joker“ wusste im Burgenland zu glänzen. Die Bullen-Spieler und Trainer Danny Röhl in der „Krone“-Einzelkritik.
Zawieschitzky 3
Beim Gegentor traf ihn keine Schuld, ansonsten hatte der neue Stammtorhüter der Bullen wenig zu tun.
Veratschnig 5
Als Kapitän ging er voran und verbuchte nicht nur zwei Assists, sondern glänzte auch als Kopfball-Torschütze zum 5:1. Er war der beste Mann auf dem Platz!
Boma 3
Solider Auftritt des neuen Abwehrchefs, der von Oberwart kaum gefordert wurde.
Zabransky 3
Trainierte stark und verdiente sich den Einsatz. Der Jungspund war beim Gegentor nicht ganz auf der Höhe.
Krätzig 3
Der Deutsche bekam den Vorzug gegenüber Schmid, konnte in Oberwart mit einer durchschnittlichen Leistung allerdings keine Pluspunkte sammeln.
Barry 3
Ordnete das Spiel, agierte als Ballverteiler. Da geht allerdings noch viel mehr.
Diabate 4
Als Staubsauger nur bedingt gefordert, dafür glänzte er als doppelter Vorbereiter.
Baidoo 3
In der Schlussphase verließ der wechselwillige Ghanaer aufgrund eines Krampfes den Platz, Salzburg beendete die Partie daher zu zehnt.
Diakite 3
Zeigte bei seinem Pflichtspiel-Debüt für die Bullen Spielfreude, markierte dazu per Elfer das 3:1.
Daghim 3
Der Däne bekam einen Schlag ab und musste früh ausgewechselt werden.
Vertessen 3
Der Belgier agierte als alleinige Sturmspitze solide und sorgte mit dem 2:0 früh für die Vorentscheidung.
Redzic 4
Kam früh für Daghim, setzte seinen Aufwärtstrend mit einem Doppelpack fort.
Mazurek 3
Gab in Halbzeit zwei sein Debüt, zeigte gute Ansätze.
Konate 3
Fügte sich gut ein.
Schmid 3
Wurde offensiv vorstellig, verpasste den Treffer aber.
Kitano 4
Überraschend auf der Bank. Erzielte mit einem schönen Schlenzer das Tor des Tages.
Trainer Röhl 4
Sein Team war bis auf eine kurze Phase voll auf der Höhe. Mit Redzic und Kitano stachen zwei Joker.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
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